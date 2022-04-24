Обнаружили точное место затопления крейсера "Москва" - Геращенко

На снимке, сделанном радарным спутником одной из стран НАТО, можно увидеть локацию "захоронения" флагмана Черноморского флота РФ.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что обнаружено точное место затопления российского ракетного крейсера "Москва". Об этом деятель сообщает в телеграм-канале со ссылкой на свои источники.

Читайте также: В Минобороны РФ озвучили потери на крейсере Москва

Геращенко показал снимки радарного спутника страны НАТО, какой именно - не уточнил. Точное место смогли обнаружить благодаря анализу загрязнения моря поверхностно активными веществами - топливом и маслами, которыми покрыта поверхность моря над местом крушения. Отметим, что "Москва" - это гордость, флагман Черноморского флота страны-агрессора.

"Вы видите реальное место, где покоится объект культурного наследия Украины, свидетельство побед наших инженеров и военных - крейсер "Москва"," - подписал советник министра внутренних дел.

По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм

По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм

По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм

Также радар дает возможность рассмотреть силуэт некогда гордости российского флота, который "похоронен" на глубине 40-45 метров.

По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм

По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм

По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм

По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм

Ранее мы писали, что "Азов" показал снимки разрушенного Мариуполя. В праздник Пасхи защитники города задались вопросом, способны ли чудеса Бога воскресить Мариуполь после "русского мира".