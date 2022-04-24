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Обнаружили точное место затопления крейсера "Москва" - Геращенко

На снимке, сделанном радарным спутником одной из стран НАТО, можно увидеть локацию "захоронения" флагмана Черноморского флота РФ.
Обнаружили точное место затопления крейсера "Москва" - Геращенко
Крейсер оценивают в 750 млн долларов. / Геращенко / Телеграм

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что обнаружено точное место затопления российского ракетного крейсера "Москва". Об этом деятель сообщает в телеграм-канале со ссылкой на свои источники.

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Геращенко показал снимки радарного спутника страны НАТО, какой именно - не уточнил. Точное место смогли обнаружить благодаря анализу загрязнения моря поверхностно активными веществами - топливом и маслами, которыми покрыта поверхность моря над местом крушения. Отметим, что "Москва" - это гордость, флагман Черноморского флота страны-агрессора.

"Вы видите реальное место, где покоится объект культурного наследия Украины, свидетельство побед наших инженеров и военных - крейсер "Москва"," - подписал советник министра внутренних дел. 

По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм
По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм

По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм
По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм

По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм
По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм

Также радар дает возможность рассмотреть силуэт некогда гордости российского флота, который "похоронен" на глубине 40-45 метров. 

По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм
По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм

По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм
По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм

По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм
По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм

По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм
По данным Геращенко, это точные данные геолокации потопленного крейсера. / Геращенко / Телеграм

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