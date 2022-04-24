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"Азов" показал разрушенный Мариуполь: Бог смотрит на город Марии сверху

Защитники задаются вопросом в праздник Пасхи, хватит ли Его чуда на воскресение Мариуполя.
"Азов" показал разрушенный Мариуполь: Бог смотрит на город Марии сверху
Мариуполь в блокаде российской армии. / Полк Азов

Украинский полк "Азов", который обороняет Мариуполь от российской армии, символично и по-военному написал о сегодняшнем дне - празднике Пасха. Бойцы опубликовали снимки разрушенного блокадного города и задались вопросом, способно ли чудо Бога воскресить Мариуполь.

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Полк отмечает, что Бог смотрит на город Марии сверху. Видит дома, жителей которого вырвали вражеские снаряды, "будто детей из материнского лона". Смотрит на защитников города, который носит имя его матери.

Мариуполь после прихода
Мариуполь после прихода "русского мира". / Полк Азов

Мариуполь после прихода
Мариуполь после прихода "русского мира". / Полк Азов

Мариуполь после прихода
Мариуполь после прихода "русского мира". / Полк Азов

Защитники обратились к фразе "Христос воскрес - воскреснет Украина" и задались вопросом, способно ли это с Мариуполем.

Мариуполь после прихода
Мариуполь после прихода "русского мира". / Полк Азов

Мариуполь после прихода
Мариуполь после прихода "русского мира". / Полк Азов

Мариуполь после прихода
Мариуполь после прихода "русского мира". / Полк Азов

"Бог видит Мариуполь сверху. Хватил ли его чуда на такое воскресение?" - спрашивают бойцы "Азова".

Мариуполь после прихода
Мариуполь после прихода "русского мира". / Полк Азов

Мариуполь после прихода
Мариуполь после прихода "русского мира". / Полк Азов

Мариуполь после прихода
Мариуполь после прихода "русского мира". / Полк Азов

Ранее мы писали, что в Генштабе назвали потери россиян. Боевики потеряли 21 800 человек личного состава, 873 танка, 2238 единиц боевых бронированных машин.

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