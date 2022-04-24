Сбитому летчику РФ объявили подозрение: сбрасывал авиабомбы на гражданские объекты

Российский летчик сбрасывал на гражданские объекты авиабомбы УФАБ и ФАБ, а также застрелил гражданского.

Генеральная прокуратура объявила подозрение задержанному сбитому летнику ВС РФ Александру Красноярцеву. Рашист бомбардировал гражданские объекты Украины, а также застрелил мирного жителя. Об обвинениях боевика сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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Красноярцев сбрасывал на гражданскую инфраструктуру Украины авиабомбы "УФЗАБ-500", "УФАБ 250-270", "ФАБ-50". Когда его подбили украинские защитники из ПЗРК, на борту рашиста находились шесть 500-килограммовых неконтролируемых авиабомб.

Боевика обвиняют в нарушении законов и обычаев войны в совокупности с умышленным убийством. Летчику грозит пожизненное лишение свободы.

Красноярцев обвиняется в нарушении законов и обычаев войны соединенных с умышленным убийством. / t.me/voynareal

Отметим, что Красноярцева сбили 5 марта над микрорайоном Забаровка в Чернигове. Это был его третий вылет с начала полномасштабной войны.

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