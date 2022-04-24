Почта
 

Сбитому летчику РФ объявили подозрение: сбрасывал авиабомбы на гражданские объекты

Российский летчик сбрасывал на гражданские объекты авиабомбы УФАБ и ФАБ, а также застрелил гражданского.
Сбитому летчику РФ объявили подозрение: сбрасывал авиабомбы на гражданские объекты
Боевик сбрасывал на гражданские объекты авиабомбы. / t.me/operativnoZSU

Генеральная прокуратура объявила подозрение задержанному сбитому летнику ВС РФ Александру Красноярцеву. Рашист бомбардировал гражданские объекты Украины, а также застрелил мирного жителя. Об обвинениях боевика сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Читайте также: Отставной российский летчик осудил Путина и сжег паспорт РФ

Красноярцев сбрасывал на гражданскую инфраструктуру Украины авиабомбы "УФЗАБ-500", "УФАБ 250-270", "ФАБ-50". Когда его подбили украинские защитники из ПЗРК, на борту рашиста находились шесть 500-килограммовых неконтролируемых авиабомб. 

Боевика обвиняют в нарушении законов и обычаев войны в совокупности с умышленным убийством. Летчику грозит пожизненное лишение свободы.

Красноярцев обвиняется в нарушении законов и обычаев войны соединенных с умышленным убийством. / t.me/voynareal
Красноярцев обвиняется в нарушении законов и обычаев войны соединенных с умышленным убийством. / t.me/voynareal

Отметим, что Красноярцева сбили 5 марта над микрорайоном Забаровка в Чернигове. Это был его третий вылет с начала полномасштабной войны. 

Ранее мы писали, что советник главы МВД сообщил точное место затопления крейсера "Москва". Флагман Черноморского флота РФ теперь стал частью культурного наследия Украины.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK