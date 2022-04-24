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Оккупанты разрушили 7 православных храмов в Луганской области

Гайдай рассказал о попаданиях в церковные заведения по всей области.
Оккупанты разрушили 7 православных храмов в Луганской области
Боевики обстреливают храмы даже Московского патриархата. / t.me/luhanskaVTSA

В Луганской области российские оккупанты разрушили семь православных храмов с начала полномасштабного вторжения. Об этом рассказал в телеграм-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. 

Четыре прямых попадания врага в Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке. Однако Гайдай отмечает, собор выдержал атаку. 

Также частично разрушен Свято-Екатерининский храм в Счастье, который считается памятником культурного наследия. 

Российская армия обстреляла артиллерийскими снарядами Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Матроны Московской в ​​Рубежном. Также в Рубежном повреждена нововыстроенный Свято-Георгиевский храм.

В Попасной есть прилет в храм Свято-Михайловского прихода. В Троицком выбиты окна в Свято-Троицком храме. 

Ранее мы писали, что в Донецкой области рашисты убили двух детей. В Пасхальное утро боевики РФ попали в дом, полностью его разрушив. 

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