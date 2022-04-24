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На Донеччине боевики уничтожили дом: погибли двое детей

В праздничный день россияне не прекращают обстрел гражданских объектов и убийство мирных жителей.
На Донеччине боевики уничтожили дом: погибли двое детей
Боевики унесли жизнь двух детей. / twitter.com/Podolyak_M

В Очеретинской громаде Донецкой области российские боевики уничтожили жилой дом. В результате разрушения здания погибли двое детей - девочки 14 и 5 лет. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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В Пасхальное утро рашисты попали в дом на улице Мира. Разрушив дом, боевики забрали жизнь двух несовершеннолетних украинок. Кириленко отмечает, что за преступные действия РФ в Украине боевикам не будет прощения - ни от Бога, ни от людей. 

Также глава области отметил, что жителям области не стоит недооценивать жестокость россиян, поэтому необходимо срочно эвакуироваться из прифронтовой зоны. 

"Берегите жизнь - свою и детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, являются самой большой ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное - остановить орду. А гражданским - выжить," - подчеркивает Кириленко. 

Ранее мы писали, что посол Украины в Германии раскритиковал немцев за колебания с поставкой оружия. По словам Мельника, пока Германия думает, россияне ежедневно убивают украинских женщин и детей. 

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