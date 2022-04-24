Свыше 80% раненых украинских военных возвращаются на службу - Минобороны

Возвращение "300-х" в строй - это показатель высокого уровня военной медицины в Украине.

Украинские защитники после ранений возвращаются на службу в 80% случаев. / facebook.com/GeneralStaff.ua

Свыше 80% раненых украинских защитников возвращаются обратно на службу. Как отмечает заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр, данная статистика показывает высокий уровень украинской военной медицины.

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Маляр подчеркивает, что это огромная победа военной медицины, что указывает на ее высокий уровень, качество лечения и реабилитацию.

"Надо понимать, что наши военные медики сегодня тоже на фронте. Они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов," - отмечает чиновница.

Также замминистра сообщила, что на сегодняшний момент все процессы Украины организованы на высоком уровне и есть возможность обеспечивать ВСУ всем необходимым.

"Единственное, с чем мы сами не можем справиться, это помощь с тяжелым вооружением, которое мы ожидаем от западных стран. Касаемо других позиций - сегодня все это организовано," - подчеркнула Маляр.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента окрестил "достижения" россиян за 60 дней войны против Украины. Подоляк отметил, что армия РФ смогла показать свое умение воевать только против мирных жителей, а также в вопросе мародерства, изнасилований и других зверств. За два месяца войны российские боевики безвозвратно потеряли почти 22 тысячи личного состава.