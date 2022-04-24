Подоляк описал "достижения" РФ за 2 месяца войны: санкции, большие потери, объединение Европы

За 60 дней войны оккупанты доказали, что воюют только с мирными жителями и гражданской инфраструктурой

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал главные достижения российской армии в войне против Украины за два месяцы. Политик отметил, что за 60 дней "вторая армия в мире" показала только свое умение воевать против мирных украинцев, а также продемонстрировали, что являются синонимом массового насилия, убийства детей, сжигания трупов мирных граждан.

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За два месяца войны российские боевики безвозвратно потеряли почти 22 тысячи личного состава. Также ликвидированы по подтвержденной информации семь генералов.

Русские военные корабли, в том числе и крейсер "Москва", научились следовать по правильному адресу. Также ВС РФ доказали, что их страна настолько "богатая", что воруют у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи.

Россия доказала миру, что шизофрения бывает коллективной и беспредельной, особенно когда пропаганда умеет называть русских нацистов "освободителями", а террор в другой стране – "освобождением". А также доказали, что воюют только против мирных жителей и жилых кварталов.

Боевики выпустили по Украине 1700 крылатых ракет, пытаясь разрушить древние украинские города, как Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов.

РФ собрала самые "жирные" санкции, отчего стали официально воровать чужое. По словам Подоляка, россияне "подали заявку" на батл против Северной Кореи за звание мирового изгоя.

Кремлевские действия объединили Европу в презрении русских и обнулили шредер-курц-лоббистов. НАТО расширится за счет Финляндии и Швеции. В мире охотно бьют за российский паспорт, а также стремительно обнулят культуру россиян - мир презрительно отказывает от русских спектаклей и книг.

Россия сделала Украину глобальным символом свободы и стойкости.

Ранее мы писали, что Подоляк предлагает россиянам провести специальные переговоры из-за бесконечных обстрелов "Азовстали". В ОП предлагают три пункта, которые способны помочь жителям и защитникам Мариуполя спастись.