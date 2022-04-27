В Северодонецке священник оказался агентом оккупантов

Он передавал оккупантам сведения о численности, дислокации, вооружении Вооруженных сил Украины.

В Северодонецке (Луганская обл.) правоохранители разоблачили и задержали священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата, который сотрудничал с российскими оккупантами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в телефоне у фигуранта обнаружили переписку с пророссийскими боевиками, в которой он передавал сведения о численности, дислокации, вооружении Вооруженных сил Украины. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.

Это уже не первый случай, когда российские оккупанты используют для получения разведывательной информации священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве правоохранители задержали местного жителя, призывавшего к геноциду украинцев. Ему уже сообщили о подозрении в преступлении.

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