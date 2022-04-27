За день уничтожено 7 воздушных целей оккупантов

Украинские защитники уже сбили более 180 самолетов и более 150 вертолетов.

За минувшие сутки, 26 апреля 2022 года, украинские ПВО и ВВС в небе над Украиной сбили 7 воздушных целей российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

В частности, вчера украинские защитники сбили 1 самолет, 1 вертолет, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты российских оккупантов.

Сбитый вертолет – это К-52, который считается новейшим вертолетом на вооружении оккупантов. Он оснащается пушкой с лазерным наведением, противотанковым ракетным комплексом. Он также может нести авиабомбы.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, украинские ПВО и ВВС уже сбили более 180 самолетов, более 150 вертолетов и более 200 БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области бойцы ВСУ освободили от оккупантов три населенных пункта – села Широкое, Любино и Новопетровка.

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