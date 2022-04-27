ВСУ освободили три населенных пункта на Николаевщине, - Геращенко

Военные же говорят, что враг пытался продвинуться в сторону региона, но понес потери и отступил.

ВСУ освободили три населенных пункта в Николаевской области. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

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По данным политика, украинским военным удалось вернуть полный контроль над тремя селами, которые находятся к западу от Снегиревки. Речь идет о Широком, Любино и Новопетровке. Они расположены неподалеку от Херсона и области.

В это же время на странице оперативного командования "Юг" в Facebook появилась информация, что российские оккупанты совершали движения в Херсонской области. Они пытались продвинуться в сторону Николаевской области, а именно в районе сел Таврическое и Новая Заря.

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Успехов у захватчиков не было, они понесли потери и были вынуждены отступить.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ разбили вражеский пункт управления на острове Змеиный.

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