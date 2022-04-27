Российские потери в Украине: Генштаб ВСУ обновил данные

За день украинские защитники уничтожили 21 российский танк

За день ВСУ уничтожили 300 российских оккупантов / facebook.com/GeneralStaff.ua

В период с начала войны по 26 апреля ВСУ уничтожили почти 22 400 российских оккупантов и более 900 танков. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

За время войны против Украины российские войска потеряли:

около 22400 человек личного состава,

939 танка,

2342 боевых бронированных машин,

421 артиллерийских систем,

149 реактивных систем залпового огня,

71 средств ПВО,

185 самолет,

155 вертолета,

1666 автомобилей,

8 кораблей и катеров,

76 цистерн з топливом,

207 БПЛА оперативно-тактического уровня,

31 единиц специальной военной техники,

4 пусковые установки ОТРК.

Наибольшие потери противника 26 апреля наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях.

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях врага / facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что за минувшие сутки, 26 апреля, украинские ПВО и ВВС в небе над Украиной сбили семь воздушных целей российских оккупантов.

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