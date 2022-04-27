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Российские потери в Украине: Генштаб ВСУ обновил данные

За день украинские защитники уничтожили 21 российский танк
Российские потери в Украине: Генштаб ВСУ обновил данные
За день ВСУ уничтожили 300 российских оккупантов / facebook.com/GeneralStaff.ua

В период с начала войны по 26 апреля ВСУ уничтожили почти 22 400 российских оккупантов и более 900 танков. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. 

За время войны против Украины российские войска потеряли: 

  • около 22400 человек личного состава, 

  • 939 танка, 

  • 2342 боевых бронированных машин, 

  • 421 артиллерийских систем, 

  • 149 реактивных систем залпового огня, 

  • 71 средств ПВО, 

  • 185 самолет, 

  • 155 вертолета, 

  • 1666 автомобилей, 

  • 8 кораблей и катеров, 

  • 76 цистерн з топливом, 

  • 207 БПЛА оперативно-тактического уровня, 

  • 31 единиц специальной военной техники, 

  • 4 пусковые установки ОТРК. 

Наибольшие потери противника 26 апреля наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях.

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях врага / facebook.com/GeneralStaff.ua
Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях врага / facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что за минувшие сутки, 26 апреля, украинские ПВО и ВВС в небе над Украиной сбили семь воздушных целей российских оккупантов.

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