Российские потери в Украине: Генштаб ВСУ обновил данные
В период с начала войны по 26 апреля ВСУ уничтожили почти 22 400 российских оккупантов и более 900 танков. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
За время войны против Украины российские войска потеряли:
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около 22400 человек личного состава,
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939 танка,
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2342 боевых бронированных машин,
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421 артиллерийских систем,
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149 реактивных систем залпового огня,
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71 средств ПВО,
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185 самолет,
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155 вертолета,
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1666 автомобилей,
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8 кораблей и катеров,
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76 цистерн з топливом,
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207 БПЛА оперативно-тактического уровня,
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31 единиц специальной военной техники,
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4 пусковые установки ОТРК.
Наибольшие потери противника 26 апреля наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях.
Напомним, что за минувшие сутки, 26 апреля, украинские ПВО и ВВС в небе над Украиной сбили семь воздушных целей российских оккупантов.
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