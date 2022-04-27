"Аналогов нет": ВСУ сбили вражеский высокоточный беспилотник

Впервые такой беспилотник был использован российскими войсками в Киевской области

Украинские специалисты радиоэлектронной борьбы в Луганской области уничтожили вражеский БПЛА “Куб-БЛА”. Об этом сегодня сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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В России перечисляли множественные “преимущества” летального аппарата: скрытый запуск, высокая точность бомбомета, бесшумность и простота в использовании.

По данным Генштаба, это не помешало “дезориентировать” БПЛА украинским пехотинцам несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия.

"Не слушайте роспропаганду, все их "уникальное" вооружение очень хорошо горит, падает и тонет", - прокомментировали уничтожение цели украинские воины.

ВСУ также поделились информацией о летающем аппарате. Этот беспилотник был представлен в 2019 году на международной выставке вооружения. И уже в марте этого года его впервые использовали оккупанты в Киевской области.

Впервые РФ использовали этот БЛА в Киевской области / facebook.com/GeneralStaff.ua

Впервые РФ использовали этот БЛА в Киевской области / facebook.com/GeneralStaff.ua

Впервые РФ использовали этот БЛА в Киевской области / facebook.com/GeneralStaff.ua

Отметим, что за прошедший день ВСУ в небе над Украиной сбили семь воздушных целей российских оккупантов. Если более детально, то украинские войска сбили 1 самолет, 1 вертолет, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты российских оккупантов.

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