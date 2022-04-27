Бойцы ТрО уничтожили бронетехнику врага под Запорожьем

Украинские защитники результативно поработали артиллерией.

Подразделения территориальной обороны ВСУ уничтожили бронетехнику российской армии на Запорожском направлении. Об успешной работе ТрО рассказал Генштаб ВСУ в Фейсбуке.

Тероборона поработала артиллерией по российской технике. В Генштабе отмечают, враг понес потери. Это доказывает и видео, опубликованное ведомством.

"Результат работы нашей артиллерии", – сообщается в подписи к видео.

На записи можно увидеть минимум четыре единицы ликвидированной бронетехники РФ. Также видно уничтоженный танк, из которого идет дым.

Ликвидированный танк россиян. / Генштаб ВСУ

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