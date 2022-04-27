Бойцы ТрО уничтожили бронетехнику врага под Запорожьем
Украинские защитники результативно поработали артиллерией.
Подразделения территориальной обороны ВСУ уничтожили бронетехнику российской армии на Запорожском направлении. Об успешной работе ТрО рассказал Генштаб ВСУ в Фейсбуке.
Тероборона поработала артиллерией по российской технике. В Генштабе отмечают, враг понес потери. Это доказывает и видео, опубликованное ведомством.
"Результат работы нашей артиллерии", – сообщается в подписи к видео.
На записи можно увидеть минимум четыре единицы ликвидированной бронетехники РФ. Также видно уничтоженный танк, из которого идет дым.
Ранее мы писали, что в Швеции женщина разорвала и растоптала флаг Украины. Россиянка осквернила Украину и украинок прямо перед посольством РФ. В ответ ее уволили с работы, а также занялись правоохранительные органы.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: