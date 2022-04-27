В Швеции женщина разорвала флаг Украины возле посольства РФ

По мнению правонарушительницы, Украина - ”фашистская держава”.

Россиянка осквернила Украину и украинок в Швеции. / Скрин видео

В Стокгольме, столице Швеции, женщина растоптала и разорвала флаг Украины возле российского посольства. Деяния гражданки РФ засняла на видео украинка.

Девушка, которая засняла процесс осквернения флага Украины, тоже услышала в свой адрес оскорбления от женщины. По словам россиянки, Украина - это ”фашистская страна”, а украинки - ”проститутки” и ”поломойки”.

На ролик обратило внимание посольства Украины в Швеции. Личность правонарушительницы удалось установить - карма за оскорбления вернулась ей.

Россиянка лишилась работы после своих высказываний. / Скрин видео

Женщиной занимаются правоохранители. Также россиянку уволили с работы из компании ”Lernia”. Ее бывшие работодатели заявляют, она больше не вернется к ним на работу.

Ранее мы писали о потерях россиян в воздухе. Украинские ПВО и ВВС в небе над Украиной сбили 7 воздушных целей оккупантов за сутки.