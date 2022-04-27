Вице-президент Газпромбанка рассказал, почему вернулся в Украину из РФ

Игорь Волобуев после возращения планирует пойти в территориальную оборону

Игорь Волобуев, вице-президент Газпромбанка, одного из крупнейших банков РФ, выехал из России в Украину. На родине он планирует вступить в лавы теробороны. Об этом он рассказал в интервью The Insider.

По словам Волобуева, причиной возвращения в Украину после долгих лет жизни в России стали те преступления, которые творят войска российских оккупантов.

“По национальности я украинец… Я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит — это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы", — поделился в интервью вице-президент Газпромбанка

Волобует также добавил, что планировал вернуться на родину еще в 2004 году, но не смог этого сделать по семейным обстоятельствам.

Банкир считает, что то, что творит Россия на украинской земле — это военное преступление. И виновен в этих преступлениях не только Путин, российская власть, но и весь российский народ, который тут убивает, насилует, ворует, как отметил Игорь Волобуев.

"Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность — я ведь не просто россиянин. Я родился здесь, я прожил здесь 18 лет, поэтому отвечаю вдвойне и втройне", — заметил топ-менеджер.

Читайте также: В Германии хотят ввести санкции против экс-канцлера, связанного с РФ

Волобуев также не обошел стороной недавнюю новость о смерти Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанк, и его семьи. По информации СК РФ, Аваев покончил с собой и убил жену и ребенка. Со слов Игоря Волобуева, Владислав Аваев был действующим первым вице-президентом Газпромбанка. Сам вернувшийся в Украину банкир не верит в смерть топ-менеджера и считает "самоубийство" инсценировкой. Возможно, тот что-то знал и представлял какую-то опасность.

Напомним, что против Газпромбанка, как и многих других финансовых учреждений России, введены санкции в некоторых странах мира.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.