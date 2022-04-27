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В Германии хотят ввести санкции против экс-канцлера, связанного с РФ

Бывший политик до сих пор не дистанцировался от Владимира Путина.
В Германии хотят ввести санкции против экс-канцлера, связанного с РФ
Герхард Шредер и Владимир Путин / EPA / UPG

В Германии ряд политиков из ХДС, "Зеленых" и "Свободных демократов" заявили о желании ввести санкции против бывшего канцлера Герхарда Шредера. Он является председателем Совета директоров "Роснефти", председателем комитета акционеров "Северного потока" и иностранным членом Российской академии наук. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

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Так, член президиума FDP Мориц Кернер заявил, что бывший канцлер уже заслуживает оказаться в санкционном списке, состоящим из лиц, близких к Путину. Он является "представителем Кремля", а не немецкой "верхушки внутренней политики". 

Член ХДС Родерих Кизеветтер отметил, что Шредер еще не дистанцировался от России и Путина. Это доказывает, насколько "крепко" он находится на службе у Москвы. 

"Так что стоит говорить о санкциях против всего окружения Путина. И в том числе Шредера", - отметил политик. 

Депутат Рейнхард Бутикофер от "Зеленых" тоже призывает изучить санкции как против экс-канцлера, так и против и других чиновников из Европы, продавшихся Путину. Что касается Шредера, то его также стоит исключить из партии SPD и лишить всех атрибутов, связанных с канцлерством.

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Однопартиец политика Михаэль Рот тоже не исключает санкции. 

"ЕС должен проверять, кто так или иначе ответственен за эту войну, кто оправдывает и защищает ее, или умаляет масштабы. Поэтому ЕС придется что-то решать по этому поводу", - подчеркнул Рот.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше придумали новые санкции в отношении российской нефти и газа.

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