В ОП рассказали о ходе восстановления освобожденных регионов

Население Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и части Харьковской области возвращается к полноценной жизни.

В освобожденной Черниговской области населенные пункты возвращаются к полноценной жизни после разминирования. Об этом рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко

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В Черниговской области уже изъято более 16 тысяч взрывоопасных снарядов, также продолжаются проводиться работы по восстановлению транспортного сообщения.

"В Черниговской области возле разрушенного моста на дороге Р-69 Киев-Чернигов возводят еще один временный проезд для обеспечения логистических маршрутов доставки гуманитарных грузов. В селах Топчиевка и Якубовка продолжаются работы по восстановлению мостов", – рассказал Тимошенко.

В Киевской области также продолжаются работы по восстановлению дорог и критических коммуникаций.

"Более половины домов региона снова со светом, заживлено более 80 тысяч абонентов. Полностью или частично восстановлено распределение газа в 106 населенных пунктах Киевской области. В поселке Бородянка обеспечено водоснабжением почти 30% потребителей, в частности, вода есть и в больнице", – сообщил Тимошенко.

В свою очередь в Харьковской области было очищено уже около 100 километров дорог.

"Жители свыше 600 квартир Харькова могут снова использовать газ. Коммунальщики занимаются ремонтом и обследованием жилого фонда Харькова. В Дергачах с каждым днем ​​увеличивается количество домов, где есть свет. Подключено 3000 потребителей", – пишет замглавы ОП.

В Сумской области было возобновлено ж/д-сообщение с Киевом, также курсируют около 70% пригородных автобусных маршрутов, восстановительные работы продолжаются в Житомирской области

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны ПМР. По его словам, Москва пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, чтобы пригрозить Кишиневу и не дать ему поддержать Украину.