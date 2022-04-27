Названы направления наступления оккупантов в Луганской области

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Луганской области российские оккупанты и пророссийские боевики сейчас наступают в Попаснянском районе на село Орехово и поселок Нижнее, пытаясь захватить Попасную и Рубежное, а потом атаковать Северодонецк. Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, бойцы ВСУ ведут упорные оборонительные бои. Вчера, 26 апреля, в Луганской области они отбили 7 атак российских оккупантов.

Гайдай подчеркнул, что оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Луганщины, мешая эвакуации мирных жителей. Так, 26 апреля они обстреляли Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Нижнее. Горское. В результате много разрушено и повреждено домов, есть погибшие и раненые.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты рассчитывают полностью захватить Луганскую область. Также они хотят полностью оккупировать Донецкую область.

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Ранее сообщалось, что в Николаевской области бойцы ВСУ освободили от оккупантов три населенных пункта – Широкое, Любино и Новопетровка.

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Иллюстративное фото / facebook.com/sergey.gaidai.loga/

Иллюстративное фото / facebook.com/sergey.gaidai.loga/