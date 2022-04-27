В CNN верифицировали новое видео с трупами в Буче

Видео подтверждает, что тела гражданских лежали на улицах задолго до освобождения города украинской армией

Тела на улицах Бучи лежали неделями, пока там были оккупанты / EPA

Журналисты американского канала CNN проверили новые видеозаписи, снятые 12 и 13 марта в городе Буча, и подтвердили, что тела убитых гражданских лежали на улицах города уже тогда. Об этом канал сообщил утром в среду, 27 апреля.

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Отмечается, что журналисты установили точное место съемки и подтвердили подлинность видео, снятых дроном 12 и 13 марта. Правда, само видео канал пока не стал демонстрировать.

"На видео от 13 марта видно, как российская военная машина стоит на перекрестке. CNN идентифицировал на видео три объекта — чуть дальше по улице от военной машины — это те же тела, которые были замечены на видео от 1 апреля и спутниковых снимках, сделанных Maxar Technologies 18 марта", - пишет издание.

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На всех видео запечатлено, что российская военная техника стоит или движется рядом с этими телами. Там же присутствуют и солдаты РФ.

Журналисты подчеркивают, что эти видео с беспилотника являются самым первым свидетельством того, как российские войска находятся рядом с телами гражданских на улицах Бучи. В то же время российские власти заявляют, что все видео и фото из Бучи – это фейк и постановка, сделанная уже после ухода российских войск.

Напомним, могильщик из Бучи рассказал о похоронах в оккупации. По его словам, большинство людей погибли по причине, что оказались не в то время, не в том месте. Кто вышел покурить, кто собаку покормить – россияне расстреливали.

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