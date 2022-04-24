Могильщик из Бучи о похоронах в оккупации: Копаешь яму и думаешь, ты в той яме будешь или не ты

По словам Игоря, большинство людей погибли по причине, что оказались не в то время, не в том месте. Кто вышел покурить, кто собаку покормить - россияне расстреливали.

Могильщик Игорь Середа помогал хоронить по время оккупации Киевщины, а также перезахоронить убитых в Буче из братских могил. Мужчина поделился с ВВС, что несмотря на привычку к такому роду работы, в военное время захоронения - еще тот вызов.

Игорь из Немешаево, которое расположено между Бучей и Бородянкой. Боевики заехали в его общину в первых числах марта и находились до начала апреля, пока Киевскую область не освободили украинские военные. По словам могильщика, во время оккупации людей хоронили прямо во дворах, так как боевики не позволяли нормально захоронить.

"Человека убило осколками снаряда в Немишаево, то похоронили во дворе, потому что на кладбище ехать не разрешили. В Микуличах российские военные стали колонной у дома, где погиб человек, и не дали вывезти тело. Похоронили во дворе," - вспоминает Середа время в оккупации.

Однако некоторым удавалось договориться о похоронах. В соседнем поселке Мироцкое рашисты наклеили на капот могильщиков букву V и белые ленты. После чего вражеские БРТ и КамАЗ сопровождали бус с гробом.

"Приехали на кладбище, вокруг нас стояли три автоматчика, голову поднимать не разрешали. Копаешь яму и думаешь: ты в той яме будешь или не ты," - отмечает мужчина.

После освобождения области Игорь узнал о работе с эксгумацией братских могил и перезахоронений жертв геноцида ВС РФ. Вместе с партнерами они тоже присоединились к работам. Уже 8 апреля начали эксгумацию тел братской могилы возле церкви Андрея Первозванного, чтобы идентифицировать людей и установить обстоятельства их смерти. Тела клали в пакет, а после отвозили на кладбище по улице Депутатской.

Игорь Середа рассказывает, что некоторых погибших, кого нашли в братской могиле, он знал лично.

"Волонтеры из Бучи — два парня и девушка. Ты не можешь узнать людей, потому что они в полуразложенном состоянии, уже начались гнилостные состояния. Мы пытаемся положить тело в пакет, чувствую в кармане паспорт. Достаю — парень 1991 года рождения," - рассказывает могильщик.

Также мужчина добавил, что многие погибли по причине, что оказались не в том месте и не в то время.

"Вышел покурить — его убили. Вышел собачку накормить — его убили. Что-то вез с одного конца города в другой — его машину расстреляли. Как такое может быть? В голове такое не укладывается," - подчеркивает Игорь.

Отметим, что работы с эксгумацией тел в Буче еще идут. Сейчас работы уже меньше, чем в первые дни, однако продолжают находить тела в разных местах.

Ранее мы писали, что обнаружили точное место затонувшего крейсера "Москва". Некогда флагман Черноморского флота РФ стал культурным наследием Украины.