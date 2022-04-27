Оккупанты запретили въезд в Мариуполь - мэрия

В город невозможно попасть без удостоверения о прохождении фильтрации.

Российские оккупанты запретили въезд в Мариуполь, также введены ограничения на передвижения внутри города. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко сообщил, что сейчас для граждан Украины невозможно попасть в Мариуполь без удостоверения о прохождении фильтрации.

"Попасть в Мариуполь без удостоверения о прохождении фильтрации для граждан Украины невозможно. Для граждан россии и "днр" выдают разрешение на въезд без фильтрации на 3 дня. Само удостоверение о прохождении фильтрации для всех остальных действует только 7 дней", - рассказал он.

Также по заявлению Андрющенко, оккупанты анонсировали введение разрешения на пребывание на улице.

"Город все дальше превращают на реально гетто. Отношение со стороны оккупантов к мариупольцам как к рабам, несмотря на проукраинские или пророссийские взгляды жителей. Некоторые уступки делают пожилым людям и детям, все остальные в одинаковом состоянии постоянного психологического давления", - отмечает советник мэра.

Публикация Андрющенко / t.me/andriyshTime

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны ПМР. По его словам, Москва пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, чтобы пригрозить Кишиневу и не дать ему поддержать Украину.