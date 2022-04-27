Войска РФ за день 11 раз обстреляли города Донецкой области

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В Донецкой области российские оккупанты за минувшие сутки, 26 апреля, 11 раз обстреляли мирные населенные пункты. В результате есть погибшие и раненые, сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В частности, враг обстрелял Мариуполь, Лиман, Дружковку, Красногоровку, Марьинку, Авдеевку, Торецк, Нью-Йорк, Ставки, Берестово и Нелиповку.

В результате повреждены 35 гражданских объектов, в том числе жилые дома, школа, больница и кинотеатр. Были погибшие и раненые.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты хотят полностью захватить Донецкую область. На Донецком направлении сейчас идут активные бои почти по всей линии соприкосновения. Оккупанты пытаются развивать наступление на Лиман и Славянск.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области бойцы ВСУ освободили от оккупантов три населенных пункта – Широкое, Любино и Новопетровка.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Иллюстративное фото / npu.gov.ua

Иллюстративное фото / npu.gov.ua

Иллюстративное фото / npu.gov.ua

Иллюстративное фото / npu.gov.ua