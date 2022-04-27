Военные РФ обстреляли ТЭЦ и элеватор под Днепром

На этих гражданских объектах не было ни военной техники, ни военных баз.

Российские оккупанты сегодня ночью и утром, 27 апреля, нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области. В результате повреждены элеватор в Марьянском и Зеленодольская ТЭЦ, сообщил в своем Telegram-канале председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Он подчеркнул, что на элеваторе и ТЭЦ не было ни военной техники, ни военных баз. Это гражданские объекты. Однако, российские оккупанты все равно их обстреляли.

В свою очередь, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что утром 27 апреля в Днепропетровской области бойцы ВСУ сбили вражескую крылатую ракету. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли несколько сел в Днепропетровской области. Следователи полиции по всем фактам открыли уголовные производства.

Напомним, в Николаевской области бойцы ВСУ освободили от оккупантов три населенных пункта – Широкое, Любино и Новопетровка.

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Последствия обстрелов / t.me/mykola_lukashuk/

Последствия обстрелов / t.me/mykola_lukashuk/