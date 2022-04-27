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Оккупанты заставляют работников ЗАЭС вывесить портрет Путина

Об этом во время телемарафона рассказал глава "Энергоатома" Петр Котин.
 |  Автор: Виталий Кулак
Оккупанты заставляют работников ЗАЭС вывесить портрет Путина
Владимир Путин / EPA / UPG

Российские оккупанты на временно захваченной территории Запорожской области заставляют персонал Запорожской АЭС вывесить на ее стенах портрет Владимира Путина и принять участие в так называемом "праздновании" 9 мая. Об этом во время телемарафона рассказал глава "Энергоатома" Петр Котин.

По его словам, сейчас на территории Запорожской АЭС находится около 500 российских оккупантов с тяжелой техникой. На атомной станции продолжает работать украинский персонал, но им приходится согласовывать все свои действия с оккупантами.

Напомним, российские оккупанты захватили ЗАЭС в марте. При этом они обстреляли из танков территорию атомной станции, что могло привести к атомной катастрофе. К счастью, пожар на станции удалось своевременно погасить.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты хотят провести на временно оккупированной территории Херсонской области псевдореферендум. Для этого они собирают данные про местных жителей.

Ранее стало известно, что в Херсоне российские оккупанты разогнали мирный митинг, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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