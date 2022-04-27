Оккупанты заставляют работников ЗАЭС вывесить портрет Путина

Об этом во время телемарафона рассказал глава "Энергоатома" Петр Котин.

Российские оккупанты на временно захваченной территории Запорожской области заставляют персонал Запорожской АЭС вывесить на ее стенах портрет Владимира Путина и принять участие в так называемом "праздновании" 9 мая. Об этом во время телемарафона рассказал глава "Энергоатома" Петр Котин.

По его словам, сейчас на территории Запорожской АЭС находится около 500 российских оккупантов с тяжелой техникой. На атомной станции продолжает работать украинский персонал, но им приходится согласовывать все свои действия с оккупантами.

Напомним, российские оккупанты захватили ЗАЭС в марте. При этом они обстреляли из танков территорию атомной станции, что могло привести к атомной катастрофе. К счастью, пожар на станции удалось своевременно погасить.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты хотят провести на временно оккупированной территории Херсонской области псевдореферендум. Для этого они собирают данные про местных жителей.

Ранее стало известно, что в Херсоне российские оккупанты разогнали мирный митинг, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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