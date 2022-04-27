Разгон митинга в Херсоне: четыре человека пострадали

Против жителей Херсона российские военные применили газовые и светошумовые гранаты

Сегодня мирные жители Херсона вышли на акцию протеста против псевдореферендума о создании "ХерНР" и российской оккупации. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и пресс-служба Верховной рады Украины.

Российские военные, захватившие власть в Херсоне, разогнали протестующих, применив против них слезоточивый газ и светошумовые шашки.

В результате разгона мирного митинга четыре человека пострадали: женщина, 71 год – разрыв легкого, ожоги грудной клетки; мужчина, 50 лет – открытый перелом ноги; двое мужчин – химические ожоги глаз и носоглотки. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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В сети появилось много видео-доказательств, которые снимали участники митинга и очевидцы.

Также есть информация, что военные РФ задерживали людей, участвующих в митинге. Враги применяют методы угрозы физической расправой, чтобы увести людей с центральных улиц города. Митинги "портят" картинку, нарисованную пропагандой РФ перед проведением так называемого "референдума".

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