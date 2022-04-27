ГСЧС высмеяла МЧС России из-за пожаров в Сибири, Брянске, Москве и Белгороде
ГСЧС Украины высмеяла российское МЧС на фоне пожаров, которые массово происходят в стране. В частности, в Сибири, Белгороде, Брянске и даже в Москве. Соответствующий пост появился на странице чрезвычайников в Facebook.
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Так, к публикации были прикреплены заголовки статей о том, что в Сибири площадь пожаров увеличилась в два раза, так как гасить их некому из-за отправки спасателей на войну против Украины, у Белгорода произошел пожар на складе боеприпасов, в Брянске масштабный пожар стал причиной эвакуации людей, хотя власти молчат, а в Москве горел торговый центр.
"МЧС России, спишь? Мы тут поискали информацию, кого просят о помощи в защите, кого считают своими покровителями и оберегами. И кого вы, в итоге, предали, начав исповедовать веру в "Z" и закрывши глаза на страдания людей братского, как вы говорите, народа", — говорится в сообщении ГСЧС.
Защитниками российского МЧС считают Николая Угодника, Никиту Бесогона, Святую Варвару Илиопольскую и Святого Флориана.
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"И как вам работается, неуважаемые коллеги, когда ваши защитники отвернулись от вас? А знаете почему? Им стыдно смотреть, как вы строитесь в форме буквы "Z", демонстрируя солидарность с вашими убийцами, преступниками и насильниками. Вы уперто не читаете знаки, которые вам посылает небо, превращая вашу землю в ад и продолжаете искать след НАТО в ваших грехах", — добавили украинские чрезвычайники.
Вместе с этим они поинтересовались у МЧС, есть ли у них рекомендации на данный случай, добавив:
"Нет? Ну и черт с ним, горите"
Напомним, ранее в Офисе президента Украины назвали взрывы в Брянске кармой за убийства детей.
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