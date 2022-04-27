В Северодонецке оккупанты обстреляли больницу: погибла женщина

В Луганской области осталось всего две больницы - в Северодонецке и Лисичанске

В области осталось всего две работающие больницы. Иллюстративное фото / t.me/luhanskaVTSA

Сегодня российские войска открыли огонь по больнице в Северодонецке Луганской области. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

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“Россияне знали, что больница не пустая, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило. Фактически орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать - врачей”, - прокомментировал событие Гайдай.

Как добавил глава областной военной администрации, в результате обстрела погибла женщина. Глава ОВА добавил, что ей неоднократно предлагали эвакуироваться. Также разрушилось сразу несколько этажей здания. Несмотря на это, медицинское учреждение будет продолжать свою работу, чтобы помогать нуждающимся.

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Напомним, что в том же Северодонецке правоохранители разоблачили и задержали священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата, который сотрудничал с российскими оккупантами. Он передавал сведения о численности, дислокации, вооружении ВСУ.

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