Морпех из "Азовстали": Спасите Мариуполь, раненые умрут, а живые в бою погибнут

На предприятии находятся более 600 раненых защитников.

Ситуация в блокадном Мариуполе ежедневно становится еще более невыносимой. Россия отказывается давать гуманитарные коридоры, врет на уровне президента о "прекращении штурма" "Азовстали" и заявляет о том, что город "не обстреливают". Однако полк "Азов", который защищает Мариуполь, морская пехота и другие подразделения украинских защитников обращаются к лидерам стран, Папе Римскому, мировому сообществу с просьбой спасти город, спасти тысячи людей, которые оказались затворниками безжалостного к детям, женщинам, раненым "русского мира".

Морской пехотинец Сергей с позывным "Волына" записал новое видеообращение прямо из "Азовстали", который не прекращая обстреливают рашисты. Защитник призывает спасти Мариуполь и тех, кто здесь находится. А тем, кто говорит, что это невозможно, приводит пример спасательной операции в 1940 году, когда люди союзных государств Британии и Франции, оказавшись на побережье французов, были окружены гитлеровскими армейцами. Тогда Гитлер лично дал приказ остановиться и не вести разгром, что позволило государствам провести эвакуацию. Было спасено около 300 тысяч людей. Эвакуацию проводили всем, чем могли.

В Мариуполе - ситуация хуже, чем может в себя включать понятие гуманитарной катастрофы. Сотни гражданских, десятки детей, много людей с ограниченными возможностями, пенсионеры - все они находятся под постоянными российскими атаками. Нехватка еды, воды, боеприпасов.

"В нашей группировке более 600 раненых парней разного уровня сложности, им очень нужна медицинская помощь. Здесь нет ни условий, ни медикаментов, ни специалистов. Есть гражданские раненые, которым оказываем помощь по возможности," - сообщает "Волына".

Морпех подчеркивает, что его основной посыл - это призыв к миру спасти гарнизон Мариуполь.

"Сегодня не 1940 год. Сегодня 2021 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые в бою погибнут. Гражданские здесь умирают вместе с нами, умирают в частных дома, многоэтажках, бункерах, где их просто расстреливают. Спасибо вам за поддержку, надеемся на вашу помощь," - заключил Сергей.

Ранее мы писали, что Россия не будет менять Медведчука на мариупольцев. Подданный Путина Песков заявил, что в Кремле даже это не обсуждают.