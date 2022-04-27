Это не русские: Военные объяснили, что за корабли появились под Одессой

Напугавшие одесситов корабли оказались группой "летучих голландцев" – свободно дрейфующими судами без экипажей

Неопознанные корабли, которые ранее сегодня были замечены в акватории Черного моря недалеко от Одессы, не являются частью российской военно-морской группировки. Об этом сообщили в оперативном командовании "Південь" изданию "Одесса. Официально".

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"Суда, которые порой появляются на горизонте – обстрелянный рашистами в начале марта танкер "Миллениум Спирит" (Молдова) без экипажа и так же неуправляемые баржи, которые отнесло в море, а вернуть нет возможности, потому что судоходство заблокировано", - пояснили военные.

В командовании "Південь" подчеркнули, что обстановка на море в близи Одессы находится под постоянным контролем украинских военных. И хотя сейчас обычное гражданское судоходство здесь не осуществляется, подхода российских кораблей к побережью Одессы тоже не было.

Напомним, ранее сегодня одесситов напугали силуэты кораблей, которые появились на горизонте. На фоне провокаций в ПМР и попыток врага разбомбить стратегический мост в поселке Затока, люди опасаются, что оккупанты попробуют высадить десант в южной части Одесской области.

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