Мариупольский полевой госпиталь на грани выживания – омбудсмен

Людмила Денисова сообщила, что раненые нуждаются в немедленной эвакуации.

Из-за длительной осады и обстрелов российскими оккупантами Мариупольский полевой госпиталь оказался на грани выживания. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

Она рассказала, что госпиталь не может пополнить запасы медикаментов, а оперировать раненых приходится при свете налобного фонарика. Даже после успешной операции у раненых есть большой риск осложнений.

Денисова отметила, что медики работают круглосуточно, но в таких условиях многим раненым помочь нельзя. Врачей и медсестер не хватает, среди них тоже есть убитые и раненые.

Омбудсмен подчеркнула, что раненые нуждаются в немедленной эвакуации. Она обратилась к ООН и Международному комитету Красного Креста с просьбой защитить раненых и медиков.

Ранее стало известно, что российские оккупанты запретили въезд в Мариуполь, также введены ограничения на передвижения внутри города.

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