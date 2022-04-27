Мариупольский полевой госпиталь на грани выживания – омбудсмен
Из-за длительной осады и обстрелов российскими оккупантами Мариупольский полевой госпиталь оказался на грани выживания. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.
Она рассказала, что госпиталь не может пополнить запасы медикаментов, а оперировать раненых приходится при свете налобного фонарика. Даже после успешной операции у раненых есть большой риск осложнений.
Денисова отметила, что медики работают круглосуточно, но в таких условиях многим раненым помочь нельзя. Врачей и медсестер не хватает, среди них тоже есть убитые и раненые.
Омбудсмен подчеркнула, что раненые нуждаются в немедленной эвакуации. Она обратилась к ООН и Международному комитету Красного Креста с просьбой защитить раненых и медиков.
Ранее стало известно, что российские оккупанты запретили въезд в Мариуполь, также введены ограничения на передвижения внутри города.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.