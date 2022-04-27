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Свет и связь в Горском не восстановить до окончания войны - глава Луганской ОВА

В следствии утреннего авиаудара произошло возгорание критической инфраструктуры.
Свет и связь в Горском не восстановить до окончания войны - глава Луганской ОВА
Рашисты сожгли электростанцию. / t.me/luhanskaVTSA

В Горском, с большой вероятностью, уже не восстановить свет и связь до окончания боевых действий в регионе. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. 

По населенному пункту утром был нанесен авиационный удар ВС РФ. Боевики попали по шахте и инфраструктуре города. В результате произошло возгорание электрической подстанции. Она сгорела полностью и очень быстро, что было без шансов спасти хоть что-то. 

"Отремонтировать разрушенное в нынешних условиях опасности практически невозможно. С огромной вероятностью свет и мобильная связь не восстановят до конца войны," - сообщил Гайдай.

Ранее мы писали, что в оккупированной части Запорожской области рашисты преследуют журналистов. Представители медиа получают угрозы, а также их новостные сайты поддаются DDOS-атакам.

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