Оккупанты преследуют журналистов в Запорожской области: принуждают к сотрудничеству

Боевики разыскивают работников медиа, в случае отказа сотрудничать - угрожают и атакуют проукраинские новостные сайты.

На временно оккупированной территории Запорожской области российские боевики преследуют журналистов, чтобы принудить к сотрудничеству. Представители медиа получают угрозы, а также их новостные сайты поддаются DDOS-атакам. Об этом сообщает в телеграм-канале омбудсмен Людмила Денисова.

Россия практикует в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке допросы и розыск журналистов, воровство техники, а также взятие в заложники работников СМИ.

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В Бердянске 8 марта одновременно похитили большую группу журналистов. Боевики выпытывали у пленных имена коллег, чтобы тоже их найти. Боевики получили доступ к базам данным местных органов, где есть адреса журналистов.

Редактор сайта "РИА Мелитополь" Светлана Зализецкая эвакуировалась под чужим именем. После чего ее дом обыскали два россиянина и гражданский, а также взяли в плен 75-летнего отца девушки. Через два дня мужчину отпустили а обмен на контроль новостей сайта. Однако преследования на этом не закончились: продолжаются угрозы через соцсети и электронную почту.

Информационные каналы Запорожской области. / t.me/denisovaombudsman

Редактор газеты "Наш город Токмак" Виталий Голод выехал в Киев 20 марта. Через два дня боевики обыскали дом, изъяв документы и другие вещи.

Корреспондент "Индустриального Запорожья" Екатерина Данилина-Левочко успела выехать из Мелитополя до того, как 21 марта рашисты пришли в дом ее родителей, чтобы арестовать журналистку.

Омбудсмен отмечает, поведение российской армии направлено на запугивание свободной журналистики и принуждение к распространению кремлевской пропаганды, что является грубым нарушением.

Ранее мы писали, что морпех из "Азостали" записал видеообращение. Защитник потребовал организовать эвакуацию: сотни раненых, мирные жители и воины попросту погибнут, если так будет продолжаться.