Почта
 

Втягивание Приднестровья в войну будет означать конец анклава - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что оборона Украины в направлении Приднестровья продумана.
Втягивание Приднестровья в войну будет означать конец анклава - Подоляк

Украина всегда рассматривала Приднестровье как плацдарм возможного наступления, поэтому оборона на этом направлении продумана. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона 27 апреля.

По его словам, "втягивание Приднестровья в войну будет означать конец этого анклава, и в Тирасполе это понимают".

"Поэтому скорее речь в данном случае идет об информационном давлении на Украину" - отметил советник главы ОП.

Напомним, советник Офиса президента Арестович заявил о возможности ВСУ быстро взять под контроль "Приднестровскую Молдавскую Республику" в случае запроса Молдовы.

В Молдове прокомментировали это заявление, отметив, что власти намерены урегулировать проблему Приднестровья только политическим и мирным путем согласно закону о правовом статусе региона.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK