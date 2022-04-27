Втягивание Приднестровья в войну будет означать конец анклава - Подоляк
Украина всегда рассматривала Приднестровье как плацдарм возможного наступления, поэтому оборона на этом направлении продумана. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона 27 апреля.
По его словам, "втягивание Приднестровья в войну будет означать конец этого анклава, и в Тирасполе это понимают".
"Поэтому скорее речь в данном случае идет об информационном давлении на Украину" - отметил советник главы ОП.
Напомним, советник Офиса президента Арестович заявил о возможности ВСУ быстро взять под контроль "Приднестровскую Молдавскую Республику" в случае запроса Молдовы.
В Молдове прокомментировали это заявление, отметив, что власти намерены урегулировать проблему Приднестровья только политическим и мирным путем согласно закону о правовом статусе региона.