Подоляк прогнозирует "демилитаризацию" приграничных районов РФ

Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.

Интенсивность "демилитаризации" приграничных районов Российской Федерации в последующие недели будет только существенно расти. Об этом в среду, 27 апреля, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона.

Он подчеркнул, что интенсивность войны будет отражаться на приграничных районах России.

"Там будут стремительно расти панические настроения, там будут появляться конфликтные ситуации, там будут взрываться склады, и это будет только и только углубляться. И интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в последующие недели будет только существенно расти", - заметил советник главы Офиса президента.

Далее он спрогнозировал, что местные начнут задаваться вопросами, для чего Россия начала войну в Украине и почему она длится столько времени.

"И эти склады, эти ГСМ, эти базы топлива - это все будет следствие, это будут долговые выплаты, которые Россия начинает платить за войну", - подчеркнул Подоляк.

Ранее сообщалось, что президент Молдовы Майя Санду призвала приложить все усилия для создания профессиональной и современной армии.