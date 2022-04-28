В Луганской области за сутки погибли 4 человека - Гайдай

Вражеские обстрелы на Луганщине не прекращаются ни на день

В Луганской области четыре человека еще получили ранения / t.me/luhanskaVTSA

За последние сутки в Луганской области погибли четыре человека, получили ранения еще четыре, 13 домов разрушены в Лисичанске и 10 в Попасной. Об этом сегодня сообщил Сергей Гайдай, глава областной военной администрации.

Всего российская армия ударила 29 раз по жилым домам в Луганской области, как отметил Гайдай.

“Применены авиация, системы залпового огня, ствольная артиллерия, минометное оружие. По 10 раз враг обстреливал Попасную и Лисичанск, четыре, но очень продолжительных раза – Горскую общину”, - поделился глава ОВА.

В Горском вчера утром погиб 58-летний мужчина, который вышел во двор своего дома и не успел спрятаться от вражеского огня, в Северодонецке – 85-летняя женщина, в Новодружеске и Лисичанске – еще два человека. И еще 4 человека получили разные ранения из-за обстрелов.

Также Сергей Гайдай ранее сообщал, что в Горском Луганской области, скорее всего, сейчас невозможно восстановить свет и связь до окончания боевых действий. Подстанция полностью уничтожена, а восстановить ее во время обстрелов нереально.

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