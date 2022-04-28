В Северодонецке обстреляли больницу: погибла пациентка

Из-за обстрела оккупантами больница в Северодонецке осталась без света и воды.

В Луганской области российские оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке. В результате погибла пациентка, сообщил в своем Telegram-канале председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, из-за вражеского обстрела больница в Северодонецке осталась без света и воды. Повреждены здание медучреждения, котельная и складские помещения.

Гайдай подчеркнул, что, несмотря на тяжелые условия и постоянные обстрелы, врачи и медсестры продолжают оказывать помощь раненым и больным.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Сейчас они ведут наступление на Попасную и пытаются двигаться к Лисичанску и Северодонецку. Бойцы ВСУ ведут оборонительные бои.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупационные войска наращивают темпы наступления на Донбассе.

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