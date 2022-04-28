Войска РФ наращивают темпы наступления: В Генштабе назвали направления

В это же время в некоторых регионах существенных изменений в деятельности противника не зафиксировано.

По состоянию на 28 апреля войска РФ наращивают темпы наступления. О каких направлениях идет речь, сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Так, в рамках наращивания наступательной операции оккупанты совершают интенсивное огневое влияние. Больше всего обстрелов на Донецком и Слобожанском направлениях.

В это же время на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности противника не зафиксировано, хотя он и оставляет там часть войск для удержания резервов ВСУ, чтобы они не были переброшены на восток страны.

На Слобожанском направлении захватчики стреляют артиллерией по Харькову. Основные усилия сосредоточены на Изюмском направлении. Они пытаются провести наступление в направлении Сулиговки - Новой Дмитровки и Андреевки - Большой Камышевахи. К Изюму были переброшены российские подразделения десантников и до 500 единиц техники.

На Донецком направлении активными действиями россияне пытаются окружить ВСУ. Для этого они пытаются развить наступление на Лиман и проводят подготовку для форсирования реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении ведется наступление на Орехове. На Авдеевском направлении целью противника является захват Марьинки и Очеретино. А на Кураховском направлении оккупанты ведут наступление на Старомайорское - Большая Новоселка и Любимовка - Зеленое Поле.

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На Таврийском направлении российские захватчики проводят демонстрационные действия, чтобы ВСУ не перебросили на другие направления.

На аэропорту Мелитополь находятся вражеские штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ка-52 и транспортные вертолеты Ми-8.

На Южнобужском направлении группировки врага сосредоточили усилия на направлении Херсон - Николаев и Херсон - Кривой Рог.

Во время штурмовых действий они закрепились в Таврийском, пытаются наносить удары по позициям ВСУ в Александровке, Новой Заре, усиливают подразделения артиллерии, проводят разведку.

За сутки украинские военные уничтожили самолет, ракету и 6 беспилотников. В Луганской и Донецкой областях отбито 6 атак российских оккупантов, уничтожено 5 танков, артиллерийскую систему, 22 единицы бронированной техники, автомобиль и зенитную установку.

Напомним, ранее сообщалось, что США собирается признать РФ спонсором терроризма.

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