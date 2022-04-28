На Днепропетровщине оккупанты ударили ракетой по заброшенной промзоне

В результате вражеского ракетного удара никто не пострадал

В результате ракетного удара никто не пострадал / t.me/dnipropetrovskaODA

В Синельниковской районе Днепропетровской области российские войска нанесли ракетный удар по заброшенной промышленной зоне - территории бывшего завода. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил Валентин Резниченко, глава ОВА.

“У нас "прилет" в Синельниковском районе. Попало в бывший завод. Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону”, - написал Резниченко в своем Telegram-канале.

Российские войска ударили по территории бывшего завода / t.me/dnipropetrovskaODA

Информации о пострадавших в результате ракетного удара нет.

Российские войска ударили по территории бывшего завода / t.me/dnipropetrovskaODA

Вчера же оккупанты трижды обстреляли кассетными снарядами Большую Костромку Днепропетровской области. Населенный пункт находится на границе с Херсонщиной. К счастью, пострадавших от удара тоже не оказалось.

Напомним, что вчера украинские защитники сбили вражескую ракету на Днепропетровщине. Осколки снаряда упали на поле. Валентин Резниченко добавил, что никто не пострадал.

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