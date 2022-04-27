ВСУ сбили вражескую ракету в Днепропетровской области

Глава ОВА отметил, что утро началось хорошо для области, но не для российских боевиков.

Вооруженные силы Украины сбили российскую ракету над Днепропетровской областью. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграм-канале.

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Сегодня утром украинские защитники сбили вражескую ракету. Осколки снаряда упали на поле. Резниченко отметил, что пострадавших нет.

"Хорошее утро для нас, не очень - для орка," - подчеркивает глава ОВА.

Вражеская ракета упала в поле после того, как ее сбили. / t.me/dnipropetrovskaODA

Вражеская ракета упала в поле после того, как ее сбили. / t.me/dnipropetrovskaODA

Ранее мы писали, что бойцы Нацгвардии показали, как отражают атаки россиян в Рубежном. Город в Луганской области в пропагандистских медиа уже несколько раз "брали" русские, но на самом деле - это фейк. Украинские защитники отбивают атаки и наносят боевикам ощутимые потери личного состава.