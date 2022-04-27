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ВСУ сбили вражескую ракету в Днепропетровской области

Глава ОВА отметил, что утро началось хорошо для области, но не для российских боевиков.
ВСУ сбили вражескую ракету в Днепропетровской области
В Днепре сбили ракету россиян. / t.me/dnipropetrovskaODA

Вооруженные силы Украины сбили российскую ракету над Днепропетровской областью. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграм-канале. 

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Сегодня утром украинские защитники сбили вражескую ракету. Осколки снаряда упали на поле. Резниченко отметил, что пострадавших нет.

"Хорошее утро для нас, не очень - для орка," - подчеркивает глава ОВА.

Вражеская ракета упала в поле после того, как ее сбили. / t.me/dnipropetrovskaODA
Вражеская ракета упала в поле после того, как ее сбили. / t.me/dnipropetrovskaODA

Вражеская ракета упала в поле после того, как ее сбили. / t.me/dnipropetrovskaODA
Вражеская ракета упала в поле после того, как ее сбили. / t.me/dnipropetrovskaODA

Ранее мы писали, что бойцы Нацгвардии показали, как отражают атаки россиян в Рубежном. Город в Луганской области в пропагандистских медиа уже несколько раз "брали" русские, но на самом деле - это фейк. Украинские защитники отбивают атаки и наносят боевикам ощутимые потери личного состава. 

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