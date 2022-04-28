Жительницу Харьковской области подозревают в помощи оккупантам

Теперь ей, согласно УК Украины, грозит до 12 лет лишения свободы.

В Харьковской области полицейские задержали 58-летнюю жительницу поселка Васищево, которая помогала российским оккупантам. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным досудебного следствия, фигурантка 26-27 апреля через телефон передала своему брату, который находится на временно оккупированной территории и сотрудничает с российскими оккупантами, координаты расположение военной техники ВСУ, а также данные про ее перемещение.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (Несанкционированное распространение информации про ВСУ). Максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы.

Фигурантку передали сотрудникам СБУ. Досудебное следствие продолжается.

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Ранее стало известно, что в Закарпатской области правоохранители разоблачили жителя Киева, который сотрудничал с российскими оккупантам, при помощи полиграфа.

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