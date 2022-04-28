Гутерриш рассказал, когда может закончиться война в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на этой неделе встретился с Путиным.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после беседы с Владимиром Путиным в Москве заявил, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока РФ не захочет ее закончить. Об этом он сказал в своем интервью для CNN.

Гутерриш подчеркнул, что после прекращения огня появится возможность серьезного политического соглашения.

Напомним, российские оккупационные войска начали полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В конце февраля состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией по вопросу вывода российских оккупационных войск.

На данный момент стороны еще ни о чем не договорились, хотя уже прошло несколько раундов украинско-российских переговоров. Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что если российские оккупанты уничтожат защитников и мирных жителей Мариуполя, то Украина выйдет из переговоров.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупационные войска наращивают темпы наступления на Донбассе.

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