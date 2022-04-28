Войска РФ потеряли в Украине уже 22 800 человек – Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ уничтожили 970 танков и 2389 боевых бронированных машин российских оккупантов.

По состоянию на утро 28 апреля 2022 года российские оккупационные войска потеряли в Украине около 22 800 человек. Потери оккупантов за минувшие сутки, 27 апреля, составили около 400 человек, сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба ВСУ.

На данный момент бойцы ВСУ уничтожили 970 танков, 2389 боевых бронированных машин, 431 артиллерийскую систему, 151 реактивную систему залпового огня российских оккупантов, а также сбили 187 самолетов, 155 вертолетов, 215 БПЛА оперативно-тактического уровня.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают наступать в Восточной оперативной зоне. Их цель – полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Сейчас наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

В Харьковской области оккупанты продолжают частично блокировать Харьков и пытаются наступать на Изюмском направлении. На Донецком направлении враг подошел к Лиману.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупационные войска наращивают темпы наступления на Донбассе.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua