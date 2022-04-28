Войска РФ обстреляли "Славянский курорт" и разрушили больницу

Украинские правоохранители расследуют это военное преступление.

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли "Славянский курорт" и значительно повредили здание больницы. Правоохранители расследуют это преступление, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным досудебного следствия, 26 апреля 2022 года российские оккупанты обстреляли многопрофильный санаторно-курортный реабилитационный комплекс "Славянский курорт". В результате было повреждено здание больницы.

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Досудебное следствие продолжается.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую область. Бойцы ВСУ ведут оборонительные бои.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупационные войска наращивают темпы наступления на Донбассе.

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Последствия обстрела / gp.gov.ua

Последствия обстрела / gp.gov.ua

Последствия обстрела / gp.gov.ua