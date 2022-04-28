Вражеские обстрелы на Харьковщине продолжаются: есть погибший

За сутки в области погиб один человек, еще восемь получили ранения

По Харькову российские боевики нанесли за сутки 11 артиллерийских обстрелов и продолжают наносить удары по городу. Об этом сегодня написал Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА, в своем Telegram-канале.

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“От огня оккупантов пострадали районы: Индустриальный, Киевский районы. Артиллерийские, минометные и танковые удары враг наносил также по Кулиничам. По области обстреливали Дергачи, Золочев, Чугуев”, - поделился Синегубов.

Из-за российских обстрелов за сутки в области погиб один человек, еще восемь получили ранения. По этой причине глава ОВА призывает жителей не покидать без надобности свои укрытия.

Олег Синегубов добавил, что активные боевые действия продолжаются в Изюме. А также враги пытаются наступать в направлениях Сулиговка — Новая Дмитровка и Андреевка — Большая Камышеваха. Однако украинская армия держит свои позиции.

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Отметим, что по состоянию на сегодняшний день за время войны российские оккупанты потеряли в Украине около 22 800 человек. Потери врага за минувшие сутки составили около 400 человек.

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