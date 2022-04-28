Харьков вновь под обстрелом: есть жертвы
В Харьковском районе армия РФ обстреливает гражданскую инфраструктуру, поселки, площади и кладбища. Об этом недавно сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.
Читайте также: Оккупанты обстреливают Харьков из РСЗО: трое погибших
Ракетный удар пришелся по населенному пункту Харьковского района, из-за чего обвалилось здание. Из-под завалов удалось спасти трех человек, они получили незначительные ранения.
Также сегодня в обед российская армия нанесла удары по одному из восточных районов Харькова. В результате удара один человек погиб, еще два пострадали.
"Уважаемые харьковчане, не пренебрегайте сигналами тревоги! Оккупанты жестоко и коварно продолжают наносить артиллерийские, минометные удары по жилым районам Харькова. Без необходимости – не покидайте укрытия”, - вновь призвал жителей города глава ОВА.
Напомним, что по Харькову российские боевики нанесли за прошедшие сутки 11 артиллерийских обстрелов и продолжают обстреливать город. Самые активные боевые действия продолжаются в Изюме Харьковской области.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.