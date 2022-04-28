Оккупанты вывезли из музеев Мариуполя более 2 тысяч уникальных экспонатов

Оккупанты сами подтвердили вывоз экспонатов в Донецк

Российские захватчики не только уничтожают украинские города и села, но и воруют историческое и культурное наследие Украины. Из мариупольских музеев оккупанты вывезли в Донецк больше двух тысяч уникальных экспонатов. Об этом сообщили сегодня в мэрии города.

“Это оригинальные работы Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского. Древние иконы и уникальный рукописный свиток торы. Изготовленное венецианской типографией для мариупольских греков Евангелие 1811 года и более 200 медалей из музея медальерного искусства Харабета”, - поделились в ведомстве.

Сейчас городской совет Мариуполя готовит необходимые документы для подачи в правоохранительные органы и Интерпол.

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Ранее уже сообщали, что российские оккупанты похитили из музея медальерного искусства уникальную коллекцию Ефима Харабета. Коллекция насчитывает более 700 экспонатов.

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