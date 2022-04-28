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В Азове посчитали, сколько Россия потратила на войну в Мариуполе

Полк “Азов” призывает власти к деблокаде города и эвакуации людей
В Азове посчитали, сколько Россия потратила на войну в Мариуполе
"Азов" призывает к деблокаде города. Иллюстративное фото / EPA / UPG

Святослав Паламар, заместитель командира полка "Азов", рассказал, что за ночь российские оккупанты нанесли по Мариуполю около 50 авиаударов и использовали большое количество фосфорных бомб. Свое обращение Паламар опубликовал в Telegram-канале “Азова”.  

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Украинские военные подсчитали, сколько за время войны оккупанты потратили денег в Мариуполе на технику и боеприпасы. Это около 1 миллиарда 111 миллионов долларов. В полку отметили, что на эти деньги Россия могла построить у себя школы, детсады, обеспечить пенсионеров, а не уничтожать целый украинский город.

Замкомандира призвал мировое сообщество признать, что это война не за территорию, а геноцид целого народа. При этом Паламар добавил, что наша страна выстоит ради нашего будущего и будущего наших детей. 

"Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех тех, кто надеется и верит в Родину. Сегодня я скажу не Мариуполь – это Украина, а Украина – это Мариуполь", – закончил свое обращение Святослав Паламарь.

Напомним, что ООН пообещало участвовать в эвакуации людей из заблокированного Мариуполя. Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало уже команду по эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. 

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