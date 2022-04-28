На госпиталь "Азовсталя" всю ночь сбрасывали сверхмощные авиабомбы

Часть военного полевого госпиталя обвалилась, что ухудшило и так невыносимые условия. Есть раненые и погибшие.

Полк "Азов" сообщает, что российские боевики всю ночь атаковали военный полевой госпиталь, который находится на территории "Азовстали" в Мариуполе. Рашисты сбрасывали на здание многотонные авиабомбы, которые способны пробивать любые защитные бетонные сооружения. После авиации россияне продолжили обстрел из корабельной артиллерии.

Среди раненых военных, которые находились в госпитале, есть погибшие, контуженные и заново раненые. Из-за вражеской атаки часть помещения обвалилась, а именно: операционная, что сделало невозможным даже ту помощь, которую можно было предоставить в тех условиях.

Защитники Мариуполя призывают мировое сообщество отреагировать на уничтожение россиянами гражданских, раненых военных, которые уже не могут держать в руках оружие.

Также полк "Азов" предоставил видео сразу после обстрела. На ролике видно, как откапывают в развалинах убитых военных, которые находились в госпитале с ранениями.

Ранее мы писали, что в Донецкой области враг обстрелял два учебных заведения. Всего россияне разрушили как минимум 300 учебных зданий в регионе с начала войны.