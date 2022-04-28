Враг обстрелял две школы в Донецкой области - глава ОВА

Российская армия продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру.

В Донецкой области враг обстрелял два учебных заведения за сутки. / t.me/pavlokyrylenko_donoda

За прошлые сутки российские боевики обстреляли два образовательных заведения в центре Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в телеграм-канале.

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Россияне продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру. Под обстрел врага попали гимназия в Доброполье и профессионально-горный лицей в Белозерском.

Боевики обстреляли более 300 учебных заведений за время войны. / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Килиленко привел статистику разрушений образовательных заведений с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области. Это как минимум 300 помещений: 143 школы, 127 детских садов, 16 заведений профессионально-технического образования и 14 заведений высшего образования.

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