Враг обстрелял две школы в Донецкой области - глава ОВА
За прошлые сутки российские боевики обстреляли два образовательных заведения в центре Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в телеграм-канале.
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Килиленко привел статистику разрушений образовательных заведений с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области. Это как минимум 300 помещений: 143 школы, 127 детских садов, 16 заведений профессионально-технического образования и 14 заведений высшего образования.
Ранее мы писали, что в Луганской области практически нет воды. Гайдай рассказал, что без воды Рубежное, Северодонецк, Попасная, то есть практически все свободные от оккупантов города. Глава ВЦА Заика сообщил, что в Лисичанске водоканал уже не восстановить.