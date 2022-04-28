Социологи подсчитали, сколько украинцев посетили церковь на Пасху
Несмотря на войну в Украине, 33% опрошенных граждан посетили церковь на Пасху: из них 17% присутствовали на службе, а 16% освящали корзину. Об этом сегодня сообщила Социологическая группа Рейтинг по результатам проведенного опроса.
Больше всего посетили церковь жители западных областей и сельского населения. Большинство посетителей - это женщины 36-50 лет.
Читайте также: Украинские нацгвардейцы отметили Пасху
Показатель этого года больше, чем в первый год пандемии (2020 год). Тогда в церковь отказались идти 85% опрошенных. Однако до войны и пандемии все же больше людей посещали церкви в этот светлый праздник, чем в этом году.
Напомним, что в этом году на Пасху украинские воины получили подарки от близких и волонтеров, посетили праздничную службу в храме, могли исповедаться и вместе помолиться за мир в Украине.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости