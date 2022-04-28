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Социологи подсчитали, сколько украинцев посетили церковь на Пасху

В церковь в этом году украинцев пошло больше, чем в первый год пандемии
Социологи подсчитали, сколько украинцев посетили церковь на Пасху
В прошлом году больше украинцев посетило церковь на Пасху. Иллюстративное фото / EPA / UPG

Несмотря на войну в Украине, 33% опрошенных граждан посетили церковь на Пасху: из них 17% присутствовали на службе, а 16% освящали корзину. Об этом сегодня сообщила Социологическая группа Рейтинг по результатам проведенного опроса.  

Больше всего посетили церковь жители западных областей и сельского населения. Большинство посетителей - это женщины 36-50 лет.  

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Показатель этого года больше, чем в первый год пандемии (2020 год). Тогда в церковь отказались идти 85% опрошенных. Однако до войны и пандемии все же больше людей посещали церкви в этот светлый праздник, чем в этом году.  

Напомним, что в этом году на Пасху украинские воины получили подарки от близких и волонтеров, посетили праздничную службу в храме, могли исповедаться и вместе помолиться за мир в Украине. 

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